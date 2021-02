(Di venerdì 26 febbraio 2021) A quasi un decennio di distanza dal finale diC.torna a parlare del personaggio e dell'attesissimodella serie TV.C., protagonista di, ha parlato delche lo vedrà tornare nei panni del celebre serial killer a quasi dieci anni di distanza dal finale della serie TV. Dopo aver salutato milioni di fan con un finale a dir poco controverso,si prepara a tornare tramite undi dieci episodi che, a quanto pare, dovrebbe finalmente rispondere ad alcune domande rimaste in sospeso. Man mano che i dettagli sulhanno iniziato a venire alla luce, i fanstati in grado di iniziare a mettere insieme i pezzi per capire ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dexter, Michael C. Hall sul revival: 'Sono entusiasta. Non vedo l'ora di tornare!' -

Ultime Notizie dalla rete : Dexter Michael

Movieplayer.it

... i fan sono stati in grado di iniziare a mettere insieme i pezzi per capire esattamente cosa c'è in serbo perMorgan (C. Hall). In una recente intervista con NME, proprio l'attore ...Il revival di: La trama e le nuove aggiunte al cast I nuovi 10 episodi sono ambientati un decennio dopo la finta morte diMorgan (C. Hall ) nell'occhio dell'uragano Laura. L'ex ...A quasi un decennio di distanza dal finale di Dexter, Michael C. Hall torna a parlare del personaggio e dell'attesissimo revival della serie TV. Michael C. Hall, protagonista di Dexter, ha parlato del ...L'attore protagonista di ritorno nei panni del personaggio che gli ha dato la notorietà ha parlato del nuovo revival.