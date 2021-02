Cybersicurezza | la sfida è renderla accessibile a tutti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il fondatore della startup 4Securitas si è prefisso l'obiettivo di offrire un sistema per la sicurezza informatica in grado di fermare in automatico un attacco prima ancora che venga sferrato ad un prezzo dieci volte inferiore rispetto alla media

'In una società interamente digitale, uno scudo contro i malintenzionati dovrebbe essere semplice da usare e accessibile a tutti mentre oggi sono in pochi a poterselo permettere'. Stefan Umit Uygur, possono essere molto pericolosi e sono una sfida tutta nuova per le autorità; e che ancora una volta dimostra quanto la cybersicurezza debba essere tra le priorità di aziende ed enti.