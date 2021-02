Covid: via libera da esperti statunitense Fda a vaccino Johnson & Johnson (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Gli esperti della Fda, la Food and Drug Administration statunitense, hanno votato per raccomandare all'Agenzia di concedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza al vaccino contro il coronavirus di Johnson & Johnson. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all'unanimità per raccomandare il vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, il vaccino diventerà il terzo autorizzato per l'uso negli Stati Uniti. Sarà il primo vaccino one-shot, e quello che può essere conservato in normali frigoriferi, rendendolo più facile da distribuire rispetto ai vaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Glidella Fda, la Food and Drug Administration, hanno votato per raccomandare all'Agenzia di concedere l'autorizzazione per l'uso di emergenza alcontro il coronavirus di. Il Comitato consultivo, riferisce la Cnn, ha votato all'unanimità per raccomandare ilper le persone di età pari o superiore a 18 anni. Se la Fda deciderà in linea con la raccomandazione, e si prevede che lo faccia rapidamente, ildiventerà il terzo autorizzato per l'uso negli Stati Uniti. Sarà il primoone-shot, e quello che può essere conservato in normali frigoriferi, rendendolo più facile da distribuire rispetto ai vaccini ...

