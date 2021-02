Covid, polemiche su bar e ristoranti in zona gialla: riapriranno anche a cena? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, polemiche su ristoranti e bar in zona gialla: riapriranno anche a cena? Ecco le ultime notizie sull’emergenze in vista del nuovo Dpcm. Covid, polemiche su bar e ristoranti in zona gialla: cosa succederà col prossimo DpcmE’ passato ormai un anno da quando il Covid è arrivato in Italia portando con sé una grave emergenza sanitaria, economica e sociale. La situazione, purtroppo, continua a rimanere critica, anche a causa delle nuove varianti del virus e della linea epidemiologica che continua a salire, anche se in maniera più lenta rispetto al passato. In questi mesi è successo davvero di tutto, compreso un ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021)sue bar in? Ecco le ultime notizie sull’emergenze in vista del nuovo Dpcm.su bar ein: cosa succederà col prossimo DpcmE’ passato ormai un anno da quando ilè arrivato in Italia portando con sé una grave emergenza sanitaria, economica e sociale. La situazione, purtroppo, continua a rimanere critica,a causa delle nuove varianti del virus e della linea epidemiologica che continua a salire,se in maniera più lenta rispetto al passato. In questi mesi è successo davvero di tutto, compreso un ...

