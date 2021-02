Covid, “casi in aumento: con varianti spettro terza ondata” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Preoccupa la diffusione delle varianti di coronavirus nelle ultime settimane, tanto da far temere l’arrivo di una terza ondata” di Covid mentre il numero delle vittime si avvicina sempre più a quota 100mila (96.974). “Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire” un’impennata dei contagi, “la diffusione delle varianti nelle ultime settimane sembra far materializzare lo spettro della terza ondata”. A riepilogare uno degli elementi che emergono dall’ultimo report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica (Altems) di Roma è il suo direttore, Americo Cicchetti. “La settimana appena trascorsa – spiega – evidenzia un aumento dell’incidenza settimanale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Preoccupa la diffusione delledi coronavirus nelle ultime settimane, tanto da far temere l’arrivo di una” dimentre il numero delle vittime si avvicina sempre più a quota 100mila (96.974). “Se le misure restrittive del periodo natalizio hanno aiutato a prevenire” un’impennata dei contagi, “la diffusione dellenelle ultime settimane sembra far materializzare lodella”. A riepilogare uno degli elementi che emergono dall’ultimo report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica (Altems) di Roma è il suo direttore, Americo Cicchetti. “La settimana appena trascorsa – spiega – evidenzia undell’incidenza settimanale, ...

