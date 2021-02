Covid, a Quarrata (Pistoia) via le panchine per contenere il contagio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli operai del Comune di Quarrata , in provincia di Pistoia , hanno svitato e rimosso le 13 panchine presenti nella piazza centrale della città. L'operazione è stata decisa dal sindaco Marco Mazzanti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gli operai del Comune di, in provincia di, hanno svitato e rimosso le 13presenti nella piazza centrale della città. L'operazione è stata decisa dal sindaco Marco Mazzanti ...

