Comitato direttivo | incompatibilità e incandidabilità

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Con la votazione del 16 e 17 febbraio 2021 su Rousseau l’Assemblea iscritti ha approvato le modifiche dello Statuto del MoVimento 5 Stelle che vanno a sostituire la figura del Capo Politico con il nuovo organo collegiale denominato “”. In questo arco di tempo di preparazione che ci separa dall’elezione dele che abbiamo metaforicamente ribattezzato come il “Conclave degli iscritti”, daremo tutti i dettagli e le informazioni necessari per candidarsi, votare, conoscere i candidati. Di seguito alcune informazioni generali sulle situazioni dipreviste dal Regolamento adottato daldi Garanzia. Chi ricopre già un altro incarico può candidarsi? Il Regolamento di candidatura prevede alcune ...

NUOVA GOVERNANCE: NASCE ILENJOYNET "Mai come in questo momento storico " aggiunge Cani " è importante mettere in sinergia progetti, strumenti e competenze: in linea con il nostro ...l'appello ad iscriversi all'Anpi della staffetta partigiana e presidente onorario delprovinciale di Grosseto, Nello Bracalari ; 2. l'appello ai giovani di uno studente "amico dell'...Vertice a casa di Beppe Grillo. A quanto si apprende da fonti M5S, domenica il garante del Movimento dovrebbe riunire nella sua casa di Marina di Bibbona lo stato maggiore. Al centro del vertice, il f ...Il Comitato di Sandalo ha inviato a tutti i consiglieri comunali di Nettuno una lettera con cui invita tutti "con urgenza", a presentare un’interrogazione ...