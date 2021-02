Campania, De Luca: “Da lunedì chiuse tutte le scuole” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato in conferenza stampa la chiusura di tutte le scuole da lunedì Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare alcune decisioni dopo l’aumento dei casi da Covid-19 nella regione. “Vi comunico che, da lunedì, chiudiamo tutte le scuole Una decisione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente della, Vincenzo De, ha annunciato in conferenza stampa la chiusura diledaIl presidente della, Vincenzo De, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare alcune decisioni dopo l’aumento dei casi da Covid-19 nella regione. “Vi comunico che, da, chiudiamoleUna decisione L'articolo proviene da Inews.it.

