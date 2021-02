Brasile, il Flamengo di Gabigol è campione per la seconda volta consecutiva (Di venerdì 26 febbraio 2021) seconda vittoria di fila del campionato brasiliano per il Flamengo, guidato dal solito Gabigol Il Flamengo è campione del Brasile per la seconda volta consecutiva. Nell’ultima giornata del campionato verdeoro, i rossoneri mantengono le distanze dall’Internacional nonostante la sconfitta per 2-1 contro il San Paolo in virtù del pareggio dei rivali. Ennesimo titolo per Gabigol, ex attaccante dell’Inter, che da quando è tornato in patria ha fatto incetta di trofei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)vittoria di fila del campionato brasiliano per il, guidato dal solitoIldelper la. Nell’ultima giornata del campionato verdeoro, i rossoneri mantengono le distanze dall’Internacional nonostante la sconfitta per 2-1 contro il San Paolo in virtù del pareggio dei rivali. Ennesimo titolo per, ex attaccante dell’Inter, che da quando è tornato in patria ha fatto incetta di trofei. Leggi su Calcionews24.com

