Bozza Dpcm: stop a sci, palestre e piscine. Riaprono i musei (Di venerdì 26 febbraio 2021) 38) entrano in vigore a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'... Leggi su askanews (Di venerdì 26 febbraio 2021) 38) entrano in vigore a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'...

MediasetTgcom24 : Covid, bozza Dpcm: ancora chiuse palestre e piscine, impianti sciistici fermi fino al 6 aprile #Coronavirusitalia… - rtl1025 : ?? La #scuola resta in presenza per gli alunni dell'infanzia, delle #elementari e delle #medie mentre per quelli del… - rtl1025 : ?? Le misure che entreranno in vigore a partite dal 6 marzo, saranno valide anche a #Pasqua. E' quanto prevede la bo… - SmorfiaDigitale : Nuovo Dpcm Draghi:Pasqua blindata, parrucchieri chiusi in zona rossa. La bozza - zazoomblog : Nuovo Dpcm la bozza: chiusi parrucchieri e barbieri in zona rossa. Pasqua blindata. Cinema e teatri riaprono il 27… -