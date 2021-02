Attacco in Congo, Pam: “Convinti che la strada fosse sicura. Il sopravvissuto italiano Rocco Leone sta bene e non è in ospedale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Non posso entrare nei dettagli dell’Attacco” ma siamo “pronti a dare tutte le informazioni” e “stiamo lavorando con tutti gli inquirenti” in modo che “chi ha perpetrato questo crimine sia assicurato alla giustizia”. Greg Barrow, vicedirettore della comunicazione del Pam (Programma alimentare mondiale o World Food Program, Wfp), in un briefing alla stampa legge le dichiarazioni di Rocco Leone, vicedirettore del Pam in Congo, rimasto illeso nell’Attacco nel Nord Kivu in cui lunedì 22 settembre sono stati uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo. “Rocco Leone sta bene, non è in ospedale e di lui si sta prendendo cura il Wfp“, ha proseguito Barrow. Quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Non posso entrare nei dettagli dell’” ma siamo “pronti a dare tutte le informazioni” e “stiamo lavorando con tutti gli inquirenti” in modo che “chi ha perpetrato questo crimine sia asto alla giustizia”. Greg Barrow, vicedirettore della comunicazione del Pam (Programma alimentare mondiale o World Food Program, Wfp), in un briefing alla stampa legge le dichiarazioni di, vicedirettore del Pam in, rimasto illeso nell’nel Nord Kivu in cui lunedì 22 settembre sono stati uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo. “sta, non è ine di lui si sta prendendo cura il Wfp“, ha proseguito Barrow. Quanto ...

