Rivoluzione in aeroporto | per questi voli non serve più la carta d' identità

Una vera rivoluzione negli aeroporti italiani sta cambiando le regole del gioco: d'ora in poi, per i voli nazionali e nell’area Schengen, non sarà più necessario mostrare un documento di identità oltre alla carta d’imbarco. Questa novità, annunciata dall’Enac e approvata dal Ministero dell’Interno, semplifica notevolmente le procedure di check-in e imbarco, rendendo i viaggi più veloci e senza stress. Scopriamola insieme!

Grosse novità per quanto riguarda i voli e gli aeroporti italiani. All'imbarco dei voli nazionali e verso i Paesi dell'area Schengen non è più necessario esibire al gate un documento di identità oltre alla carta d'imbarco. La novità è stata riportata dal Corriere della Sera, che cita una disposizione dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) che segue l'approvazione del ministero dell'Interno. L'Enac, infatti, ha aggiornato il "programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile", stabilendo che il vettore aereo sarà responsabile di verificare, al momento dell'imbarco, la corrispondenza tra il nominativo del passeggero sulla carta d'imbarco e il documento d'identità, con un semplice riscontro visivo.

