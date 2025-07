Roma Pupi Avati Michele Placido e Paolo Bianchini inaugurano la nuova sede dell’Anac insieme al Presidente dell’Associazione Francesco Ranieri Martinotti

Roma si veste di emozione e talento: Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini hanno inaugurato la nuova sede dell’Anac, l’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, nel vibrante quartiere Montesacro. Con il supporto del presidente Francesco Ranieri Martinotti, questo spazio si apre come un punto di incontro per creativi, sogni e progetti futuri. Un nuovo capitolo per l’arte del cinema italiano prende vita in una cornice ricca di storia e ispirazione.

L'Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) ha inaugurato la sua nuova sede in via Cimone, nel quartiere Montesacro di Roma.

Roma, Pupi Avati e Michele Placido inaugurano la nuova sede Anac

