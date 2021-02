Volley, Serie A1 femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv ventiseiesima giornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il programma della ventiseiesima giornata di Serie A1 femminile 2020/2021: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. Ultima giornata di regular season, prima degli ultimi recuperi in vista dei Playoff Scudetto. Sabato 27 febbraio si svolgeranno quattro match: ad aprire le danze sarà la sfida tra Firenze e Perugia. Poi Brescia scenderà sul difficile campo di Monza, Cuneo ospiterà Casalmaggiore e la capolista Conegliano farà visita a Chieri. Domenica 28 febbraio poi sarà la volta dei due postici, con Scandicci-Trento che precederà il big match tra Novara e Busto Arsizio. Turno di riposo per la Zanetti Bergamo. Di seguito la programmazione tv e streaming della tredicesima ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) IldelladiA1: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite. Ultimadi regular season, prima degli ultimi recuperi in vista dei Playoff Scudetto. Sabato 27 febbraio si svolgeranno quattro match: ad aprire le danze sarà la sfida tra Firenze e Perugia. Poi Brescia scenderà sul difficile campo di Monza, Cuneo ospiterà Casalmaggiore e la capolista Conegliano farà visita a Chieri. Domenica 28 febbraio poi sarà la volta dei due postici, con Scandicci-Trento che precederà il big match tra Novara e Busto Arsizio. Turno di riposo per la Zanetti Bergamo. Di seguito lazione tv e streaming della tredicesima ...

