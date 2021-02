Samsung Galaxy, arriva l’utility ufficiale per farlo andare più veloce. O più piano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiama Thermal Guardian ed è stata realizzata da Samsung per i modelli più recenti e aggiornati di Samsung Galaxy. Permette di gestire la frequenza della CPU. ... Leggi su dday (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiama Thermal Guardian ed è stata realizzata daper i modelli più recenti e aggiornati di. Permette di gestire la frequenza della CPU. ...

Digital_Day : Forse è più utile per rallentare i processori esageratamente potenti - zazoomblog : Samsung Galaxy A30s smartphone economico in offerta su Amazon con sconto del 27% - #Samsung #Galaxy #smartphone - clikservernet : Samsung Galaxy A30s, smartphone economico in offerta su Amazon con sconto del 27% - Noovyis : (Samsung Galaxy A30s, smartphone economico in offerta su Amazon con sconto del 27%) Playhitmusic -… - notebookitalia : Arrivano in Italia il monitoraggio della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma su Samsung Galaxy Watch3 e Sam… -