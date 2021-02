Robert Hansen | chi è il serial killer noto come Il Cacciatore di Donne

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Cosa sapere su : ha ispirato un film con John Cusack.Tra gli episodi di Storie criminali, in onda sul Nove, uno di quelli che sicuramente ha sconvolto il pubblico è quello intitolato intitolato Ildi. Ricostruisce la vicenda di, morto nel 2014 in carcere a 75 anni, ma al quale vengono attribuiti delitti atroci. Nato nello Iowa, è ritenuto responsabile del rapimento e dell’uccisione di 17. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Henry Louis Wallace, chi è ildi Charlotte Altre 21 morti sono sospette ed è sicuramente uno deipiù tristemente noti della storia recente. Fu “attivo” a partire dal 1971 e per 12 ...