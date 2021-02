PS5 regala sensazioni next-gen con il DualSense? Non avete visto cosa può fare un motore collegato al PC

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Pensate che il feedback aptico e i trigger adattivi nel nuovoper PS5 portino il gioco a un nuovo livello? Jatin Patel, programmatore e designer creativo, dimostra quanto vi sbagliare,che con la sua idea è riuscito a far "tremare" anche il gioco più noioso. Lo sviluppatore iOS Jatin Patel è tornato alla grande, presentando un modo semplice da casa per migliorare l'esperienza di gioco sul PC. Con questo esperimento non c'è bisogno di una scheda grafica, né di una Xbox Series X/S o PlayStation 5. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è nastro adesivo e...un. L'esperimento è stato pubblicato sul canale YouTube Teenenggr. Questa volta, per aumentare l'esperienza di vibrazione nell'usare una mitragliatrice o guidare un veicolo all'interno di Crysis, Patel ha portato il potere della vibrazione a un livello cosmico. Ha ...

Eurogamer_it : #PS5 regala sensazioni next-gen con #DualSense? Non avete visto cosa può fare un motore collegato al PC. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 regala

Tom's Hardware Italia

Si parte con "Ratchet & Clank" leggi anche Sony, disponibili aggiornamenti di sistema per PS4 eDal prossimo 2 marzo e fino al primo aprile sarà possibile scaricare "Ratchet & Clank" per PS4 ...Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i titoli in uscita per PS4 eLAZIO-BAYERN MONACO, GOL E HIGHLIGHTS. Nuove Ps5 in arrivo. Sono incoraggianti le notizie relative al mercato del Regno Unito, che verrà inondato da 15mila nuove Ps5 nelle prossime settimane. Sfida su ...Il comunicato di Ryan approfondimento PS5, i migliori giochi gratis da scaricare. Il presidente e CEO di casa PlayStation Jim Ryan ha deciso di portare avanti l’iniziativa Play At Home che lo scorso a ...