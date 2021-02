Nuovo Dpcm fino al 6 aprile: Pasqua con ristoranti chiusi, regioni isolate, famiglie divise, zone rosse locali (Di giovedì 25 febbraio 2021) Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo: è ufficiale In Gazzetta Ufficiale , intanto, è stato pubblicato il decreto legge che proroga il divieto di spostamenti tra le regioni fino al 27 ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Spostamenti travietatial 27 marzo: è ufficiale In Gazzetta Ufficiale , intanto, è stato pubblicato il decreto legge che proroga il divieto di spostamenti tra leal 27 ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - matrixepoque : RT @ClaudioPerconte: Didattica a distanza praticamente dovunque e nuovo #Dpcm con lockdown fino a Pasqua. Le motivazioni? Il sospetto che l… - MissMar16662447 : RT @MilkoSichinolfi: Speranza illustra i contenuti del nuovo #Dpcm, precisando che non ci sono le condizioni per abbassare la guardia in un… -