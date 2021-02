Napoli, prova a corrompere finanzieri e viene arrestato: GdF sequestra 140mila scarpe contraffatte (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cronaca di Napoli: arrestato un imprenditore che ha provato a corrompere due finanzieri durante un controllo. sequestrati 140mila capi di abbigliamento contraffatti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto, nel quartiere La Maddalena, un imprenditore 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri Leggi su 2anews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cronaca diun imprenditore che hato aduedurante un controllo.ticapi di abbigliamento contraffatti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha tratto in arresto, nel quartiere La Maddalena, un imprenditore 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei

