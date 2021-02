Napoli: poche fiale di Pfizer, ?stop ai vaccini per gli over 80 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da domani si ferma la somministrazione dei vaccini Pfizer agli over 80 nel centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di Napoli. La decisione è stata presa dalla Asl Napoli 1 Centro in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da domani si ferma la somministrazione deiagli80 nel centro vaccinale della Mostra d'Oltremare di. La decisione è stata presa dalla Asl1 Centro in...

GiDiFenza : RT @mattinodinapoli: Napoli: poche fiale di Pfizer, ?stop ai vaccini per gli over 80 - mattinodinapoli : Napoli: poche fiale di Pfizer, ?stop ai vaccini per gli over 80 - Domus13791900 : RT @MediasetTgcom24: Poche fiale Pfizer, a Napoli sospesi i vaccini agli over 80 #covid - juornoit : #Juorno #Napoli, rischio #zonarossa - paolochiariello : #Juorno #Napoli, rischio #zonarossa -