Napoli, Koulibaly: 'Niente più scuse, ora tutto sulla Champions' (Di giovedì 25 febbraio 2021) un altro flop per Gattuso e per il Napoli , arriva anche l'eliminazione dall'Europa League per mano del Granada. Non basta il 2 - 1 al Maradona firmato da Zielinski e Fabian Ruiz, il 2 - 0 subìto all'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021) un altro flop per Gattuso e per il, arriva anche l'eliminazione dall'Europa League per mano del Granada. Non basta il 2 - 1 al Maradona firmato da Zielinski e Fabian Ruiz, il 2 - 0 subìto all'...

NelloMascia : #NapoliGranada Peccato. Una ripresa con attimi di intensità. Granada provincialotta e antisportiva. Napoli-Granad… - ItaSportPress : Napoli, Koulibaly: 'Si poteva fare di più. Non abbiamo scuse, puntiamo alla Champions' - - sportli26181512 : #Napoli, #Koulibaly: 'Niente più scuse, ora tutto sulla Champions': Il difensore azzurro dopo l'eliminazione dall'… - sportface2016 : #NapoliGranada, #Koulibaly: “Non era facile, uscire così fa male” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Koulibaly: 'Non abbiamo più scuse, diamo tutto per tornare in Champions' -