MotoGP | Pramac launches its 2021 campaign with Zarco and Martin

(Di giovedì 25 febbraio 2021) TeamRacing is the Ducati satellite team of reference, its 2020 Jack Miller and Francesco Bagnaia now having moved up to the factory team. Just as Andrea Iannone and Danilo Petrucci did in the ...

SkySportMotoGP : ?? @88jorgemartin svela le sue emozioni per il debutto e parla anche del suo compagno di squadra #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : @pramacracing @JohannZarco1 @88jorgemartin ?? Tutte le foto della nuova Desmosedici di @pramacracing ???? #SkyMotori… - dianatamantini : MOTOGP - Pramac Ducati ha aperto la sua stagione MotoGP 2021. Paolo Ciabatti commenta il ruolo del team e cosa ci s… - corsedimoto : MOTOGP - Pramac #Ducati ha aperto la sua stagione #MotoGP 2021. Paolo #Ciabatti commenta il ruolo del team e cosa c… - DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | Ducati Pramac presenta la propria livrea 2021 ? di Alyoska Costantino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Pramac

Sky Sport

Paolo Campinoti is proud to present plans for the new season : 'We're ready for 2021 - comments theCEO - it'll beRacing's twentieth season in. And this year we can celebrate ...[Video] -Racing ha tolto i veli alla sua nuova Desmosedici GP21, che verrà affidata all'inedita coppia formata da Johann Zarco e Jorge Martin. In caso di problemi di visualizzazione del video, potrebbe ...Ecco le Desmosedici GP che la squadra satellite di Borgo Panigale schiererà nel prossimo Campionato del Mondo di MotoGP, con l'inedito duo formato da Johann Zarco e Jorge Martin ...Il francese ha scelto Via con me come colonna sonora della sua nuova avventura. Condividerà il box con Jorge Martin, oggi emozionatissimo, ma pronto a far valere un senso di appartenenza che si trasci ...