Matteo Salvini | Francesca Verdini sul matrimonio | “Non abbiamo fretta”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021)si racconta al settimanale Chi e parla anche dell’amore per il leader del Carroccio La giovane produttricesi racconta al settimanale Chi, parlando anche del suo fidanzato. Sono quasi due anni di fidanzamento tra la giovane e il leader del Carroccio. La prima apparizione in pubblico è stata in occasione della prima del film Dumbo, a marzo del 2019. “Sono timida. Abituata a stare dietro le quinte. A occupami della produzione cinematografica e televisiva, dell’organizzazione e della fase creativa. Non sono mai sotto i riflettori quando lavoro, per questo mi sento così a disagio davanti a un obiettivo. E si vede…”, ammette la produttrice, che da pochi giorni ha lanciato su Youtube una serie per bambini, per metterli in guardia dai ...