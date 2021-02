MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Noi ci siamo e l'obiettivo è esserci sempre di più, consapevoli che il nostro mondo coinvolge u… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Marzolla (Enasarco) “Agenti di commercio ancora indispensabili” - - Notiziedi_it : Marzolla (Enasarco) “Agenti di commercio ancora indispensabili” - princigallomich : Marzolla (Enasarco) “Agenti di commercio ancora indispensabili” - ottopagine : Marzolla (Enasarco) 'Agenti di commercio ancora indispensabili -

Ultime Notizie dalla rete : Marzolla Enasarco

Quotidiano di Sicilia

Lo ha detto Antonello, presidente di, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'...Lo ha detto Antonello, presidente di, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'...Per Marzolla l'agente di commercio rappresenta "la cinghia di congiunzione tra mondo della produzione e mondo del commercio". "Sono diventati tecnici, consulenti, capaci di consigliare il cliente e la ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi ci siamo e l’obiettivo è esserci sempre di più, consapevoli che il nostro mondo coinvolge una filiera: non sono solo le aziende o i clienti ma anche tutti i professionisti che ...