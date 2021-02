Koulibaly: «Non ci sono più scuse, abbiamo un solo obiettivo e dobbiamo dare tutto fino alla fine» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida contro il Granada «Oggi possiamo essere dispiaciuti perché potevamo fare qualcosa di più. Sapevamo che dovevamo fare 3 gol e quando abbiamo preso gol ci ha fatto male» Uscire dall’Europa League è un brutto colpo «Sapevamo che volevamo andare avanti e uscire oggi fa male perché contro il Granada potevamo fare di più, ma i due gol dell’andata ci sono stati fatali. Ora testa al campionato» Ora bisogna puntare all’obiettivo Champions, ne avrete al forza? «Non ci sono più scuse, abbiamo un solo obiettivo e dobbiamo dare tutto fino alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kalidouha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della sfida contro il Granada «Oggi possiamo essere dispiaciuti perché potevamo fare qualcosa di più. Sapevamo che dovevamo fare 3 gol e quandopreso gol ci ha fatto male» Uscire dall’Europa League è un brutto colpo «Sapevamo che volevamo anavanti e uscire oggi fa male perché contro il Granada potevamo fare di più, ma i due gol dell’andata cistati fatali. Ora testa al campionato» Ora bisogna puntare all’Champions, ne avrete al forza? «Non cipiùun...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Koulibaly: 'Non abbiamo più scuse, diamo tutto per tornare in Champions' - napolimagazine : SKY - Napoli, Koulibaly: 'Non abbiamo più scuse, diamo tutto per tornare in Champions' - apetrazzuolo : SKY - Napoli, Koulibaly: 'Non abbiamo più scuse, diamo tutto per tornare in Champions' - napolista : #Koulibaly: «Non ci sono più scuse, abbiamo un solo obiettivo e dobbiamo dare tutto fino alla fine» A Sky: «Siamo d… - TuttoMercatoWeb : Koulibaly: 'Non ci sono più scuse ora, dobbiamo fare di tutto per arrivare tra le prime 4' -