Incontro in Prefettura, Schiavo (Confesercenti): servono più controlli in strada. (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è tenuta presso il Palazzo del Governo, una riunione presieduta dal Prefetto di Napoli , Marco Valentini , con le associazioni datoriali del commercio, i rappresentanti delle istituzioni e delle ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è tenuta presso il Palazzo del Governo, una riunione presieduta dal Prefetto di Napoli , Marco Valentini , con le associazioni datoriali del commercio, i rappresentanti delle istituzioni e delle ...

giovgiorgetti : Campania - Incontro in Prefettura con associazioni commercio | cuoreeconomico - sudreporter : #Napoli rischia la #zonarossa, incontro in prefettura con associazioni commercianti - antennasud_13 : Brindisi | Crisi economica, incontro in Prefettura - MariaGi02092874 : RT @Prefettura_Roma: Favorire l’incontro tra #formazione e mondo del #lavoro Stipulata una convenzione con la #università @UniLUISS per tir… - FalcionelliFede : RT @Viminale: #LaSpezia, in prefettura un'analisi dei comparti economici del territorio in difficoltà per le misure di contenimento del Cov… -