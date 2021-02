George Clooney scherza sulla quarantena con i figli: «I miei hobby? Lavo piatti e faccio bucati» (Di giovedì 25 febbraio 2021) George Clooney e Amal Alamuddin stanno vivendo l’era coronavirus, coi gemellini Ella e Alexander, 4 anni compiuti a gennaio, nella loro villa negli Stati Uniti. E ora, parlando con W Magazine, il divo ha scherzato sulla quarantena con moglie e figli: «Posso raccontare quali sono i miei nuovi hobby: due o tre carichi di bucato al giorno, lavare i piatti tutto il giorno. Perché questi ragazzini sono proprio degli sciattoni. A quanto pare li devi lavare i tuoi figli ogni tanto…». Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) George Clooney e Amal Alamuddin stanno vivendo l’era coronavirus, coi gemellini Ella e Alexander, 4 anni compiuti a gennaio, nella loro villa negli Stati Uniti. E ora, parlando con W Magazine, il divo ha scherzato sulla quarantena con moglie e figli: «Posso raccontare quali sono i miei nuovi hobby: due o tre carichi di bucato al giorno, lavare i piatti tutto il giorno. Perché questi ragazzini sono proprio degli sciattoni. A quanto pare li devi lavare i tuoi figli ogni tanto…».

zazoomblog : Perché George Clooney deve stare lontano dai capelli di sua figlia Ella - #Perché #George #Clooney #stare - frasworld_1 : CROCCHYYYY SEI IL NOSTRO GEORGE CLOONEY #TZVIP #TZLATESHOW - KateFont73 : Sono stata convinta per settimane che il protagonista di un film che avevo visto fosse Denzel Washington. Mi ri-cap… - matt_2994 : @razorback7851 @Ryos_27 Secondo me attori come cumberbatch e Scott vanno visti in lingua originale, come le commedi… - ANSA_ViaggiART : Con il progetto Tuscia Sport & Leisure, la Camera di Commercio di #Viterbo propone una collezione di 30 itinerari,… -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney Perché George Clooney deve stare lontano dai capelli di sua figlia Ella Per fortuna di case ne hanno tante. Perchè George Clooney ha rischiato seriamente di essere buttato fuori da quella che sta condividendo con moglie e figli. Pare, infatti, che l'avvocatessa per i diritti umani Amal Clooney lo abbia minacciato ...

Stevie Wonder, il genio che sogna il funerale dell'odio per vivere un mondo a colori Quattro anni prima della vittoria di Biden del 2020 - e prima della presa di posizione pubblica di personaggi famosi come Rihanna, Tom Hanks, George Clooney e Taylor Swift contro Trump - il ...

Perché George Clooney deve stare lontano dai capelli di sua figlia Ella AMICA - La rivista moda donna George Clooney scherza sulla quarantena con i figli: «I miei hobby? Lavo piatti e faccio bucati» Il divo, intervistato da «W Magazine», ha scherzato sulla sua vita in era coronavirus con i gemellini di quattro anni Ella e Alexander avuti dalla moglie Amal Alamuddin: «Faccio due o tre carichi di b ...

Borgo di Brienno (foto m/p) Ecco qualche idea, oltre alle gite che trovate qui, per affrontare l'ultimo weekend del mese di febbraio. Approfittando delle temperature miti, possiamo pensare a una gita lontano dalla città alla ric ...

Per fortuna di case ne hanno tante. Perchèha rischiato seriamente di essere buttato fuori da quella che sta condividendo con moglie e figli. Pare, infatti, che l'avvocatessa per i diritti umani Amallo abbia minacciato ...Quattro anni prima della vittoria di Biden del 2020 - e prima della presa di posizione pubblica di personaggi famosi come Rihanna, Tom Hanks,e Taylor Swift contro Trump - il ...Il divo, intervistato da «W Magazine», ha scherzato sulla sua vita in era coronavirus con i gemellini di quattro anni Ella e Alexander avuti dalla moglie Amal Alamuddin: «Faccio due o tre carichi di b ...Ecco qualche idea, oltre alle gite che trovate qui, per affrontare l'ultimo weekend del mese di febbraio. Approfittando delle temperature miti, possiamo pensare a una gita lontano dalla città alla ric ...