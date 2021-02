Foschi | “Il calcio oggi? Come essere su Scherzi a Parte! Balata ha fatto fuori il Palermo salvando Lotito” E sul fallimento…

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Rinoa cuore aperto.L’ex direttore sportivo delnell’ultimo periodo vissuto al club di Viale del Fante ha dovuto assistere all’esclusione dai quadri professionistici della squadra rosanero, poi culminato nel fallimento della vecchia proprietà, che dopo la cessione di Maurizio Zamparini passò prima tra le mani degli inglesi di Sport Capital Group e poi, dopo il breve interregno targato proprio-De Angeli, in quelle di Arkus Network e di conseguenza dei fratelli Tuttolomondo. L’ex dirigente rosanero, nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di "Radio Kiss Kiss Napoli", ha ripercorso quel periodo raccontando alcuni retroscena legati proprio al fallimento dell'US Città di. “Io so cosa vuol dire dimettersi e in questo ambiente mi vergogno di avere buttato dei soldi. Sono un passionale, ...