Formula E, luce verde in Arabia Saudita. Le prime due gare si disputano in notturna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Riparte la Formula E 2020/2021, con le prime due tappe di venerdì 26 e sabato 27 febbraio a Diriyah, in Arabia Saudita. Si tratta di un’apertura importante per la settima stagione della competizione di monoposto elettriche che, oltre a prendere ufficialmente il via come Campionato del Mondo FIA, vedrà i piloti confrontarsi per la prima volta in due gare notturne. L’organizzazione delle due tappe in questa modalità ha richiesto sul circuito, fin dal mese di dicembre, la presenza di un team specializzato per illuminare a giorno la pista, con l’installazione di ben 600 proiettori a LED da 1,5 kW di energia ciascuno: una scelta, questa, che vuole rispondere ai “princìpi green” ispiratori dell’e-Prix, dal momento che i proiettori utilizzeranno la metà della potenza utilizzata dalle unità tradizionali a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Riparte laE 2020/2021, con ledue tappe di venerdì 26 e sabato 27 febbraio a Diriyah, in. Si tratta di un’apertura importante per la settima stagione della competizione di monoposto elettriche che, oltre a prendere ufficialmente il via come Campionato del Mondo FIA, vedrà i piloti confrontarsi per la prima volta in duenotturne. L’organizzazione delle due tappe in questa modalità ha richiesto sul circuito, fin dal mese di dicembre, la presenza di un team specializzato per illuminare a giorno la pista, con l’installazione di ben 600 proiettori a LED da 1,5 kW di energia ciascuno: una scelta, questa, che vuole rispondere ai “princìpi green” ispiratori dell’e-Prix, dal momento che i proiettori utilizzeranno la metà della potenza utilizzata dalle unità tradizionali a ...

