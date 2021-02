Diritti tv | Sky | ' accordo distribuzione Dazn-Tim potrebbe generare criticità concorrenziali' **

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "L'dipreferenziale" trae Tim "potenziali". Lo afferma Sky in una lettera inviata alla Lega di Serie A ed ai 20 club, di cui l'Adnkronos ha preso visione. "Ho appreso dalla stampa cheavrebbe sottoscritto unstrategico con Tim, un suo concorrente diretto, in vista della gara per l'acquisizione dei diritti di trasmissione del campionato di Serie A per il ciclo 2021-2024. Tale partnership commerciale, finanziaria e tecnologica, durerebbe per l'intero ciclo dei diritti e prevederebbe la corresponsione di minimi garantiti da Tim a favore diper un ammontare superiore al 40% del valore dei diritti stessi", ...

In attesa dell'assemblea, ecco la presa di posizione di Sky sui diritti tv. Siamo alla fase cruciale. 'L'accordo che Dazn avrebbe sottoscritto con Tim, un suo concorrente diretto, per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio è critico per il ...