Cyberpunk 2077 è di nuovo in ritardo con gli aggiornamenti

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Come ampiamente previsto, la patch 1.2 dipromessa per febbraio non arriverà in tempo: gli sviluppatori di Cd Projekt Red hannoriscontrato gravi problemi a lavorare sulle tante e necessarie correzioni per il gioco e sarà necessario attendere ancora qualche settimana per poter aggiornare il titolo sulle varie console e da pc. Il motivo principale è il pesante attacco informatico subito a inizio mese, che non solo ha costretto a uno stop delle attività e a un successivo ripristino, ma ha portato con sé qualche importante strascico. Nello specifico, fonti interne allo studio polacco riportate da Bloomberg affermano che ci siano grossi problemi ad accedere alla Vpn – la rete virtuale privata – dell’azienda per lavorare sull’aggiornamento. Anche dalle parti di Cd Projekt Red vige lo smart working per via dell’emergenza Covid-19, con i ...