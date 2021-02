Covid, governatori delusi per la stretta di marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Non ho ancora colto un cambio di passo in questo governo”. È Giovanni Toti, presidente della Liguria, a dare voce a tutta la frustrazione dei governatori dopo l’incontro con il governo. Al tavolo in videoconferenza con i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini le principali richieste avanzate dai presidenti delle Regioni sono state bocciate. Il tema principale è quello delle riaperture. Musei, cinema, palestre, ristoranti la sera secondo alcuni governatori potevano essere riaperti, con stringenti protocolli di sicurezza e controlli rafforzati, almeno in zona gialla. Un argomento avanzato anche dal toscano Eugenio Giani, che ieri ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Francesco Garofoli. Speranza ha confermato nella sostanza quel che aveva detto appena 24 ore prima in Parlamento: troppo presto per le riaperture, anche a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Non ho ancora colto un cambio di passo in questo governo”. È Giovanni Toti, presidente della Liguria, a dare voce a tutta la frustrazione deidopo l’incontro con il governo. Al tavolo in videoconferenza con i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini le principali richieste avanzate dai presidenti delle Regioni sono state bocciate. Il tema principale è quello delle riaperture. Musei, cinema, palestre, ristoranti la sera secondo alcunipotevano essere riaperti, con stringenti protocolli di sicurezza e controlli rafforzati, almeno in zona gialla. Un argomento avanzato anche dal toscano Eugenio Giani, che ieri ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Francesco Garofoli. Speranza ha confermato nella sostanza quel che aveva detto appena 24 ore prima in Parlamento: troppo presto per le riaperture, anche a ...

