Costruisce un fuoco d’artificio per celebrare la nascita del figlio | 28enne muore nell’esplosione

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Morire pochi mesi prima di diventare papà: è accaduto a Christopher Pekny,di Liberty, New York, che ha perso la vita in seguito all’esplosione di undi artificio rudimentale da lui costruito. Secondo quanto riportato dalla polizia, l’incidente si sarebbe verificato durante i preparativi per una festa, organizzata per svelare agli amici il sesso del nascituro.è rimasto gravemente ferito anche il fratello 27enne, che si trova ora in condizioni stabili dopo essere stato trasportato nel più vicino ospedale. Esplosivo fatto in casa I “gender-reveal party”, le feste in cui i futuri genitori rivelano agli invitati il sesso del bambino, sono diventati una moda piuttosto diffusa in America. Spesso la notizia viene annunciata con l’ausilio di piccoli fuochi di artificio colorati, blu o rosa. Sarebbe stato ...