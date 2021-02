Coronavirus: ideato un protocollo naturale per renderlo meno aggressivo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Camillo Ricordi è uno dei massimi esperti al mondo per quanto riguarda diabete, medicina rigenerativa e trapianti cellulari. Lo scienziato lavora all'Università di Miami e ha ideato insieme ai suoi collaboratori un protocollo naturale in grado di mitigare gli effetti del Coronavirus. Grazie agli studi realizzati, è emerso che ci sono alcune sostanze naturali come la vitamina D, gli Omega 3, polifenoli e attivatori delle sirtuine che sono in grado di agire contro l'infezione da Sars-CoV-2 e renderla meno aggressiva. protocollo naturale anti-Covid ideato da Camillo Ricordi Il protocollo naturale ideato nell'Università di Miami è molto utile per contrastare le forme più gravi di Covid. Si tratta di un ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Camillo Ricordi è uno dei massimi esperti al mondo per quanto riguarda diabete, medicina rigenerativa e trapianti cellulari. Lo scienziato lavora all'Università di Miami e hainsieme ai suoi collaboratori unin grado di mitigare gli effetti del. Grazie agli studi realizzati, è emerso che ci sono alcune sostanze naturali come la vitamina D, gli Omega 3, polifenoli e attivatori delle sirtuine che sono in grado di agire contro l'infezione da Sars-CoV-2 e renderlaaggressiva.anti-Covidda Camillo Ricordi Ilnell'Università di Miami è molto utile per contrastare le forme più gravi di Covid. Si tratta di un ...

