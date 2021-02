(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il premier dellaha annunciato unnazionale di trea partire'8a causa di un aumento dei casi dinel Paese. Lo riporta il Guardian. La misura non ...

Michele00410624 : Premier della Finlandia ha annunciato un lockdown nazionale di 3 settimane a partire dall'8 marzo a causa di un aum… - GisellaPagano : Coronavirus: Finlandia, lockdown di 3 settimane dall'8 marzo - Europa - ANSA - CorriereQ : Coronavirus: Finlandia, lockdown di 3 settimane dall’8 marzo - condorbox : Coronavirus: Finlandia, lockdown di 3 settimane dall'8 marzo #news - iconanews : Coronavirus: Finlandia, lockdown di 3 settimane dall'8 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Finlandia

Agenzia ANSA

Il premier dellaha annunciato un lockdown nazionale di tre settimane a partire dall'8 marzo a causa di un aumento dei casi dinel Paese. Lo riporta il Guardian. La misura non prevede il ...'Vita Laboratoriot Oy e l'Istituto di biotecnologia dell'Università di Helsinki hanno rilevato una variante precedentemente sconosciuta delin un campione dellameridionale', ha ...Covid-19, ritorna in lockdown in Finlandia: c'è l'annuncio del Premier nazionale. E la chiusura sarà anche abbastanza ...(ANSA) – ROMA, 25 FEB – Il premier della Finlandia ha annunciato un lockdown nazionale di tre settimane a partire dall’8 marzo a causa di un aumento dei casi di coronavirus nel Paese. Lo riporta il Gu ...