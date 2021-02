Contromano sulla statale 131 tra Olbia e Nuoro, fermato in tempo dalla polizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Visited 125 times, 195 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Tragedia nella 131 dcn, Tempio si stringe intorno… Schianto nella galleria della 131 dcn vicino ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Visited 125 times, 195 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Tragedia nella 131 dcn, Tempio si stringe intorno… Schianto nella galleria della 131 dcn vicino ...

Piaceremax : RT @romatoday: In auto contromano sulla Roma-Fiumicino, il video finisce sui social - LinkOristano : #Contromano sulla #Statale, la Polizia stradale gli sequestra la patente - - valeria_frezza : In auto contromano sulla Roma-Fiumicino, il video finisce sui social - Telesardegna : Viaggia contromano sulla SS131: patente ritirata a 80enne - SimoneValerio77 : RT @romatoday: In auto contromano sulla Roma-Fiumicino, il video finisce sui social -