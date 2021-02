Catricalà suicida con un colpo di pistola sul balcone: il super dirigente aveva 69 anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è suicidato sul balcone al primo piano del suo appartamento romano, nel quartiere Parioli. Sembra abbia preso la pistola calibro 38 regolarmente detenuta e si è sparato un colpo alla testa. Il ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si èto sulal primo piano del suo appartamento romano, nel quartiere Parioli. Sembra abbia preso lacalibro 38 regolarmente detenuta e si è sparato unalla testa. Il ...

RaiNews : Morto suicida Antonio #Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex garante Antitrust - Agenzia_Ansa : FLASH | Morto suicida ex sottosegretario Antonio Catricalà #ANSA - HuffPostItalia : Antonio Catricalà morto suicida - LifeJoining : RT @IlariaBifarini: Antonio Catricalà morto suicida: l'ex Garante Antitrust si è sparato nella sua abitazione a Roma. Pochi giorni fa era s… - ParmaPsi : RT @ilriformista: Il corpo senza vita trovato sul balcone di casa -