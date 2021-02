Calcio | Inter | Marotta | Antonello e Ausilio positivi al covid

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "L'FCnazionale Milano - in seguito ai test effettuati - comunica che sono risultatial-19: i due Amministratori Delegati, Alessandroe Giuseppe, il Direttore Sportivo Piero, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico. Tutti i dirigenti e l'o gruppo squadra seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario". Lo ha comunicato il club nerazzurro.

Il francese ha archiviato il fastidio muscolare che lo ha costretto a restare fuori per tre partite consecutive (, Samp e Spezia ) e si candida ad un posto da titolare per Udine . Il russo ...