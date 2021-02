**Calabria: Irto in campo, ‘cose possono cambiare, fronte largo per risolvere problemi’** (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Altra questione chiave per la Calabria, la Sanità: “Bisogna uscire dal commissariamento -spiega Irto-. Per farlo, lo Stato deve coprire il debito. Poi bisogna lavorare a una riorganizzazione del sistema, oggi ci sono pezzi di territorio completamente scoperti. Il tutto, sapendo che ci sono in Calabria straordinari medici e paramedici, vere e proprie eccellenze. Insomma, non può apparire che tutto è da buttare”. Tutto, però, passa dalla composizione delle alchimie politiche e dalla ricetta giusta per vincere le elezioni: “Noi stiamo parlando con tutti. Anche con i civici -racconta Irto- per un fronte più largo. Ma non solo per prendere più voti, per una coalizione di qualità che riesca a inquadrare e risolvere i problemi della Calabria. Se un pezzo del civismo ci dà un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Altra questione chiave per la Calabria, la Sanità: “Bisogna uscire dal commissariamento -spiega-. Per farlo, lo Stato deve coprire il debito. Poi bisogna lavorare a una riorganizzazione del sistema, oggi ci sono pezzi di territorio completamente scoperti. Il tutto, sapendo che ci sono in Calabria straordinari medici e paramedici, vere e proprie eccellenze. Insomma, non può apparire che tutto è da buttare”. Tutto, però, passa dalla composizione delle alchimie politiche e dalla ricetta giusta per vincere le elezioni: “Noi stiamo parlando con tutti. Anche con i civici -racconta- per unpiù. Ma non solo per prendere più voti, per una coalizione di qualità che riesca a inquadrare ei problemi della Calabria. Se un pezzo del civismo ci dà un ...

