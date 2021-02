Alla Defender V8 si aggiungono le esclusive edizioni speciali

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Land Rover arricchisce la sua famiglia di 4×4 con la potenteV8. I nuovi modelli: laV8 525 CV e l’ammiragliaV8 Carpathian Edition sono una combinazione esclusiva di performance e capacità; leregolazioni dello chassis offrono una guida ancor più coinvolgente e una maggiore agilità su strada ed in off-road. I nuovi modelli sono gli eredi della tradizione pluridecennale delle V8 Land Rover – che spazia dalle Serie I V8 degli anni ’70, ai modelli nordamericani degli anni ’90, finopotenteWorks V8. Il V8 si uniscepiù recente gamma di efficienti motori Ingenium diesel e benzina ed agli ibridi Plug-in di Land Rover. Il V8 benzina non è la sola novità. Aumentano le possibilità di scelta con la nuova XS Edition, con i ...

Land Rover arricchisce la sua famiglia di 4×4 con la potente Defender V8. I nuovi modelli: la Defender V8 525 CV e l'ammiraglia Defender V8 Carpathian Edition sono una combinazione esclusiva di perfor ...Si tratta della nota e potente unità utilizzata con successo anche dalle più lussuose Range Rover e Range Rover Sport. Settaggi specifici. Per tenere a bada cotanta potenza e coppia motrice, gli ingeg ...