Accuse di stupro, l’attore Gérard Depardieu rompe il silenzio (Di giovedì 25 febbraio 2021) l’attore francese Gerard Depardieu parla per la prima volta da quando è stato accusato di stupro: “sono innocente” annuncia. “Non ci sono prove, non hanno nulla contro di me: sono molto tranquillo” ha dichiarato Gérard Depardieu in un’intervista a La Repubblica. l’attore francese è stato accusato di violenza nel 2018: la vittima avrebbe dichiarato di essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021)francese Gerardparla per la prima volta da quando è stato accusato di: “sono innocente” annuncia. “Non ci sono prove, non hanno nulla contro di me: sono molto tranquillo” ha dichiaratoin un’intervista a La Repubblica.francese è stato accusato di violenza nel 2018: la vittima avrebbe dichiarato di essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

