"A occhi chiusi te compra...". Le intercettazioni che inguaiano Arcuri

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Luca Sablone "Tu c'hai un amico lì dentro e quell'amico serve". Così è partito il pressing: "Tu sei bravo per arrivare ad, lui conosce il gruppo nostro" Nella giornata di ieri è arrivata la svolta sull'inchiesta relativa alla maxicommessa da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina durante la prima ondata del Covid-19: i militari del Nucleo Valutario della guardia di finanza, su disposizione del gip di Roma, hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari e 4 interdittive. Ai domiciliari è finito Edisson Jorge San Andres Solis, che si sarebbe così pronunciato su una domanda circa la possibilità di mettersi in contattato con il commissario straordinario: "Io c'ho il numero di, tutto". Nell'ordinanza il gip spiega che, alla luce del raffreddamento ...

repubblica : Inchiesta mascherine, gli indagati scherzavano: 'Tanto Arcuri compra a occhi chiusi'. La Finanza: 'Acquisti senza v… - deanelaveau : ultimamente mi sembra vada di moda vestirsi a caso o con gli occhi chiusi e che tutte queste tipe vengano hypate al… - Raiss02811940 : @AntonioCorsa Con Sarri in Champions ad occhi chiusi - Fusillide : RT @crlggg: Inchiesta mascherine, gli indagati scherzavano: 'Tanto Arcuri compra a occhi chiusi'. La Finanza: 'Acquisti senza vedere le cer… - g_zerbato : RT @m4gny: E questo qui è ancora al suo posto ?? Inchiesta mascherine, gli indagati scherzavano: 'Tanto Arcuri compra a occhi chiusi'. La F… -

Ultime Notizie dalla rete : occhi chiusi

il Giornale

Non è finita. L'inchiesta sulle maxi commesse per gli 800 milioni di mascherine acquistati dal Commissario Straordinario marcia spedita: a pochi giorni dal sequestro di 70 milioni di euro, arrivano le ...'Tu sei bravo per arrivare a Arcuri; Arcuri conosce il gruppo nostro; con tuo amico Arcurite compra; perché noi abbiamo dato credito per 400 milioni all'Italia che nessuno, nessuno lo ..."C'è tanto capitale in Cina. Tu c'hai un amico lì dentro e quell'amico serve. Tu sei bravo per arrivare ad Arcuri, lui conosce il gruppo nostro".Un cittadino marsalese che ha lasciato la propria terra per lavoro, e che sta tornando con la sua famiglia, ha scritto una lettera alla nostra redazione, ...