Voce in Capitolo | oggi la diretta con Luca Pitteri | Nunzia Carrozza | Enrico di Lorenzo e un ospite speciale

Voce in Capitolo è un interessante progetto che vede impegnati un insegnante di canto, una logopedista e un foniatra: il Maestro Luca Pitteri, la Dott.ssa Nunzia Carrozza e il Dott. Enrico di Lorenzo. Ogni settimana una diretta streaming, sul canale You tube di Voce in Capitolo si parlerà di un diverso argomento di interesse vocale. Per ogni argomento trattato ognuno di loro offrirà la propria esperienza e competenza maturata nel proprio ambito professionale, anche con l'aiuto di ospiti e amici. Le tre professioni ci offrono prospettive e punti di vista diversi sugli stessi argomenti, frutto delle differenti esperienze che Luca Pitteri, Enrico di Lorenzo e Nunzia Carrozza hanno maturato nel proprio ambito professionale.

