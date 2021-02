(Di mercoledì 24 febbraio 2021), all’udienza di oggi delsuiaidel, iparlano di «e pressioni psicologiche». E descrivono «un ambiente». Rievocano «un’esperienza logorante». Quella descritta oggi nell’aula del Tribunale del, presieduto da Giuseppe Pignatone, è un’atmosfera nebulosa al cui interno si mescolano diatribe, divisioni in fazioni, contrasti duri e aspre recriminazioni. Un clima che, negli anni, ha alimentato litigi e polemiche, culminate nelle accuse disessuali e lotta per il potere. Uno scontro senza esclusione di colpi, al centro di un dibattimento in corso da tempo e, spesso, ripercorso a tappe anche da diverse inchieste in tv. Un ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Vaticano, i testi al processo sui presunti abusi ai chierichetti del Papa: “Avance, luogo malsano” - SecolodItalia1 : Vaticano, i testi al processo sui presunti abusi ai chierichetti del Papa: “Avance, luogo malsano”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano testi

durata più di tre ore la quinta udienza del processo in, dedicata all'ascolto di alcunichiamati dal Promotore di Giustizia. Lo ha riferito il "pool" di giornalisti ammessi in aula. Tre dei- Andrea Spinato, classe 1989; Christian ...Processione di una comunità cattolica in Cina - Ansa . Con lo storico accordo sino -sulle nomine episcopali del 2018, rinnovato per un ulteriore biennio lo scorso ottobre, ... I due, ...Sul sito della nota Enciclopedia un ampio studio per analizzare il lessico originale di Jorge Mario Bergoglio, caratterizzato da neologismi ...È professore ordinario di Medicina interna e Geriatria e direttore della Scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma; direttore del Dipartimento di Scienze ...