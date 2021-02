Va in pensione Greco, Procuratore di Napoli Nord. “Carenze vanno superate” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiFrancesco Greco, capo della Procura della Repubblica di Napoli Nord, andrà in pensione da domani dopo 44 anni di carriera, senza rimpianti ma con un unico rammarico: non essere riuscito a dare all’ufficio inquirente che ha sede ad Aversa (Ce), aperto appena sette anni e mezzo fa ma già divenuto per carico di lavoro il quinto ufficio d’Italia, un assetto organizzativo stabile, con Carenze di risorse divenute quasi strutturali. E non per sua colpa, viste le tante sollecitazioni inviate negli anni al Ministero di Grazia e Giustizia; l’ultima è una lettera, quasi un grido d’aiuto, firmata ad inizio febbraio dall’intero corpo dei 30 pubblici ministeri (Greco, più 27 sostituti procuratori e due Aggiunti) e dei 67 assistenti amministrativi, e inviata al Ministero di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiFrancesco, capo della Procura della Repubblica di, andrà inda domani dopo 44 anni di carriera, senza rimpianti ma con un unico rammarico: non essere riuscito a dare all’ufficio inquirente che ha sede ad Aversa (Ce), aperto appena sette anni e mezzo fa ma già divenuto per carico di lavoro il quinto ufficio d’Italia, un assetto organizzativo stabile, condi risorse divenute quasi strutturali. E non per sua colpa, viste le tante sollecitazioni inviate negli anni al Ministero di Grazia e Giustizia; l’ultima è una lettera, quasi un grido d’aiuto, firmata ad inizio febbraio dall’intero corpo dei 30 pubblici ministeri (, più 27 sostituti procuratori e due Aggiunti) e dei 67 assistenti amministrativi, e inviata al Ministero di ...

cribart : Francesco Greco in pensione non so se riesco a sopportarlo -