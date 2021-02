Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 24 febbraio al microfono Giuliano per l’ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex garante dell’antitrust Antonio catricalà è stato trovato morto sul balcone della sua abitazione a Roma nel quartiere Parioli catricalà secondo quanto si apprende da fonti investigative si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola aveva 69 anni dal 2017 era presidente del CdA della società aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente del Igi Istituto grandi infrastrutture di Roma avviato un fascicolo di indagine emergenza covid assicurazione che annuncia che l’Italia questa settimana supererà le 1,5 milioni di dosi consegnate ha l’obiettivo anche di superare le 5 milioni di dati per la fine di marzo recita di puntare l’obiettivo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 24 febbraio al microfono Giuliano per l’ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex garante dell’antitrust Antonio catricalà è stato trovato morto sul balcone della sua abitazione anel quartiere Parioli catricalà secondo quanto si apprende da fonti investigative si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola aveva 69 anni dal 2017 era presidente del CdA della società aeroporti die nei giorni scorsi era stato nominato presidente del Igi Istituto grandi infrastrutture diavviato un fascicolo di indagine emergenza covid assicurazione che annuncia che l’Italia questa settimana supererà le 1,5 milioni di dosi consegnate ha l’obiettivo anche di superare le 5 milioni di dati per la fine di marzo recita di puntare l’obiettivo ...

