Ultime Notizie Roma del 24-02-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’esame di Attanasio eiaculare Ciampino la mano del presidente draghi sulle bare ad accogliere le salme il premier Mario Draghi ministri della difesa degli Esteri Lorenzo Guerini Luigi Di Maio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato costretto ad annullare la sua presenza a causa di un disturbo vestibolare un gruppo interforze allestito un picchetto d’onore per il diplomatico e il militare uccisi covid-19 governo lavora i nuovi provvedimenti siamo prudenti ma non abbiamo descritto una situazione catastrofe imminente ha detto il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi e Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle Ultime 24 ore si sono registrati 13314 nuovi casi a fronte di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’esame di Attanasio eiaculare Ciampino la mano del presidente draghi sulle bare ad accogliere le salme il premier Mario Draghi ministri della difesa degli Esteri Lorenzo Guerini Luigi Di Maio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato costretto ad annullare la sua presenza a causa di un disturbo vestibolare un gruppo interforze allestito un picchetto d’onore per il diplomatico e il militare uccisi covid-19 governo lavora i nuovi provvedimenti siamo prudenti ma non abbiamo descritto una situazione catastrofe imminente ha detto il coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi e Secondo l’ultimo aggiornamento di dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 13314 nuovi casi a fronte di ...

fanpage : L'allarme di Andrea Crisanti. - Agenzia_Ansa : Covid: 13.314 nuovi casi, 356 morti. Tasso di positività in calo Sono 303.850 i tamponi effettuati nelle ultime 24… - fanpage : Massimo Galli a #cartabianca:'La #varianteinglese può contagiare più persone' - Riparte_Italia : RT @sole24ore: #Coronavirus ultime notizie. #Ue conferma: #AstraZeneca sta rivedendo consegne vaccini. #Usa, in arrivo 240 milioni di dosi… - RobRe62 : RT @sole24ore: #Coronavirus ultime notizie. #Ue conferma: #AstraZeneca sta rivedendo consegne vaccini. #Usa, in arrivo 240 milioni di dosi… -