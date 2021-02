Suning | dopo l’Inter vende anche lo Jiangsu

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Preoccupa sempre di più la situazione finanziaria del gruppo. Secondo quanto trapela dalla Cina, la famiglia Zhanl’ Inter, ha deciso di mettere in venditalo Fc, club campione di Cina di cui è proprietario. Lorischia lo scioglimento? La possibilità è concreta qualora non dovessero materializzarsi dei compratori all’orizzonte. Proprio per questosarebbe disposto a cedere il club alla cifra simbolica di un centesimo a patto che il futuro acquirente si accolli il debito accumulato pari a 63,77 milioni di euro, in gran parte derivato dagli stipendi non pagati ai giocatori. Attualmente sono in corso trattative sia con il Governo Municipale di Wuxi che con quello di Suhzou, ma entrambi sarebbero interessati solo alla costruzione del nuovo ...

