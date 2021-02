STATEMENT JUST EAT – SICUREZZA RIDER

In merito alle notizie riportate da diversi media italiani relative alla sicurezza dei rider, Just Eat ci tiene a precisare che ha avviato approfondimenti interni per effettuare le verifiche necessarie.

Infatti, per noi di Just Eat la sicurezza dei rider è di primaria importanza, per questo ci impegniamo a garantire sempre più tutele, incrementando i livelli di sicurezza e contrastando eventuali fenomeni di illegalità. In questa direzione, il nuovo modello di business, già avviato, contribuirà a introdurre un sistema più sicuro, controllato e diretto con i nostri lavoratori, in quando dipendenti.

La volontà è quella di costruire un modello in grado di tutelare ulteriormente i lavoratori, ma anche di fornire in un servizio migliore e di valore per clienti e ristoranti. In qualità di lavoratori subordinati i rider avranno vantaggi e tutele tipiche di questa modalità di lavoro, quali dispositivi di sicurezza, abbigliamento e zaini per le consegne forniti da Just Eat, e nelle grandi città, saranno identificati dei centri di raccolta dove i rider potranno ritirare mezzi sostenibili come scooter e bici elettriche, per svolgere le consegne. I rider beneficiano inoltre delle prestazioni sociali, della pensione, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dei regimi assistenziali in vigore in conformità con la legge applicabile, oltre alla copertura dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Crediamo in un modello sostenibile e migliorativo per tutti ed è il motivo per cui abbiamo deciso, come gruppo, di fare di più. Siamo convinti dell'efficacia del nuovo modello, già presente in altri paesi del gruppo e stiamo lavorando al suo sviluppo e implementazione in Italia in 23 città nel corso di quest'anno.