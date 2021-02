Speranza, restrizioni Covid: “Nuovo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile includendo anche Pasqua” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimo Dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza. Il Dpcm includerà, dunque, la festività di Pasqua che quest’anno cadrà domenica 4 aprile. La “bussola del Nuovo Dpcm – ha detto il ministro – sarà la salvaguardia del diritto alla salute”. Con ogni probabilità, quindi, non ci sarà nessun allentamento delle misure restrittive messe in campo per combattere la pandemia. Inoltre, sulla questione vaccini Speranza ha aggiunto: “Non regge una proprietà dei brevetti, perchè il vaccino deve essere un bene comune e per tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl prossimodal 6al 6”. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute Roberto. Ilincluderà, dunque, la festività diche quest’anno cadrà domenica 4. La “bussola del– ha detto il ministro – sarà la salvaguardia del diritto alla salute”. Con ogni probabilità, quindi, non ci sarà nessun allentamento delle misure restrittive messe in campo per combattere la pandemia. Inoltre, sulla questione vacciniha aggiunto: “Non regge una proprietà dei brevetti, perchè il vaccino deve essere un bene comune e per tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

